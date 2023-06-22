Литва оценила свою помощь Украине в €1 млрд

В Минэкономики балтийской республики отметили, что это 1,42% валового внутреннего продукта страны

ВИЛЬНЮС, 22 июня. /ТАСС/. Помощь, оказанная Литвой Украине, составляет €1 млрд. Об этом в четверг сообщило министерство экономики и инноваций балтийской республики.

"Подсчитано, что общая стоимость военной, гуманитарной и финансовой помощи Украине достигла €1 млрд, что составляет 1,42% валового внутреннего продукта Литвы", - говорится в сообщении.

В расходных статьях передаваемой Киеву помощи преобладают военные поставки. Как отмечал министр обороны Арвидас Анушаускас, сумма военной помощи, которую Вильнюс с начала украинского кризиса направил Киеву, превышает €450 млн.