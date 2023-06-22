Кабмин ЮАР высказался за скорейшее начало мирных переговоров по украинскому кризису

Африканская миссия подчеркнула принципиальную позицию республики, основанную на принципах неприсоединения и приверженности к мирному урегулированию конфликта, считают в правительстве

ПРЕТОРИЯ, 22 июня. /ТАСС/. Кабинет министров Южно-Африканской Республики высказался за безотлагательное начало переговоров между сторонами, вовлеченными в украинский кризис. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении кабмина по итогам его заседания.

"Кабинет министров ЮАР заслушал отчет президента страны Сирила Рамапосы о поездке миротворческой миссии стран Африки в РФ и на Украину и высказался за безотлагательное начало переговоров и принятие шагов в деэскалации конфликта", - подчеркнуто в заявлении, опубликованном на правительственном портале. - Миссия подчеркнула принципиальную позицию ЮАР, основанную на принципах неприсоединения и приверженности к мирному урегулированию конфликта".

В заявлении подчеркнуто, что президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский приветствовали мирную инициативу стран Африки и взяли на себя обязательства продолжать взаимодействие с африканскими лидерами по вопросам, способствующим мирному урегулированию конфликта. "После состоявшейся миротворческой миссии ЮАР примет в предстоящем июле участие в саммите Россия - Африка, в кулуарах которого наше правительство также воспользуется возможностью для дальнейшего взаимодействия с РФ по вопросам, которые два президента обязались рассмотреть, - говорится в заявлении. - Советник президента ЮАР по национальной безопасности Фхолисани Сидней Муфамади примет участие в саммите мира, созванном президентом Зеленским, который пройдет в августе в датской столице Копенгаген".

Делегация семи стран Африки, в которую вошли президенты Замбии, Коморских Островов, Сенегала, ЮАР, премьер-министр Египта, а также представители Республики Конго и Уганды, посетила 16 июня Киев, где провела переговоры с президентом Украины Зеленским. На следующий день миссия была принята в Санкт-Петербурге президентом РФ Путиным. От имени делегации Рамапоса изложил 17 июня план из 10 принципов, который может заложить основу для мирного процесса на Украине. Было условлено, что в ходе саммита России и Африки в июле в Санкт-Петербурге миссия продолжит соответствующие консультации с российской стороной. График и формат ее консультаций с Киевом пока не раскрывается.