Парламент Киргизии дал согласие на привлечение к ответственности лидера оппозиции

В администрации высшего законодательного органа республики сообщили, что против этого решения проголосовали 17 депутатов

БИШКЕК, 22 июня. /ТАСС/. Депутаты национального парламента Киргизии дали разрешение Генпрокуратуре на привлечение к ответственности лидера оппозиционной фракции "Бутун Кыргызстан" ("Единый Киргизстан") Адахана Мадумарова. Об этом ТАСС сообщили в администрации высшего законодательного органа республики.

"Депутаты 22 июня дали согласие на привлечение к уголовной ответственности Мадумарова", - заявила представитель администрации. По ее словам, против такого решения проголосовали 17 народных избранников. В общей сложности в состав Жогорку Кенеша (Верховного совета) Киргизии входят 90 парламентариев. Фракция "Бутун Кыргызстан" занимает в высшем законодательном органе оппозиционное крыло.

Представление Генпрокуратуры о даче согласия на привлечение Мадумарова к уголовной ответственности поступило в киргизский парламент 31 мая нынешнего года. Для изучения этого запроса была создана депутатская комиссия, которая также рекомендовала разрешить прокуратуре расследование дела в отношении оппозиционного политика.

По предварительным данным следственных органов, Мадумаров проходит подозреваемым по уголовным делам, возбужденным в том числе по статьям о массовых беспорядках, насильственном захвате власти, превышении властных полномочий. Детали дела, в котором фигурирует оппозиционный политик, генеральной прокуратурой не разглашаются.

С 2005 года Мадумаров работал вице-премьером, был спикером киргизского парламента, государственным секретарем и секретарем Совета безопасности республики.