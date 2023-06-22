Эксперты Cameco приедут на Украину оценить состояние урановой отрасли

Пресс-служба украинского министерства энергетики сообщила, что ведомство и Cameco вырабатывают проекты по инвестициям и модернизации украинской урановой отрасли, чтобы усилить ее присутствие на европейском рынке и "вытеснить с него Россию"

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Группа канадских экспертов компании Cameco Corporation приедет на Украину, чтобы выработать решения по развитию ее урановой отрасли. Об этом сообщила пресс-служба украинского министерства энергетики по итогам встречи главы ведомства Германа Галущенко с президентом компании Тимом Гитцелем.

"В контексте ранее достигнутых договоренностей между ГП НАЭК "Энергоатом" (украинская компания - оператор национальных АЭС - прим. ТАСС) и Cameco Герман Галущенко и Тим Гитцель согласовали решение о направлении на Украину группы канадских специалистов, которые присоединятся к анализу ситуации в украинской урановой отрасли и помогут наработать решения для ее развития", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.

По словам Галущенко, которого цитирует пресс-служба, Минэнерго и Cameco вырабатывают проекты по инвестициям и модернизации украинской урановой отрасли, чтобы усилить ее присутствие на европейском рынке и "вытеснить с него Россию".

Ранее "Энергоатом" подписал с Cameco договоры, в соответствии с которыми канадская компания на протяжении 2024-2035 годов на 100% будет удовлетворять потребности "Энергоатома" в гексафториде природного урана (UF6), снабжая его услугами по конверсии урана для реакторов Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС. В свою очередь "Энергоатом" будет продавать Канаде добываемый на Украине уран "в полном объеме добычи элемента". Его конверсию будет обеспечивать Cameco.

Переход украинских АЭС на американское топливо

Украина с 2019 года начала переводить энергоблоки своих АЭС, которые были спроектированы под использование российского топлива, на американское ядерное топливо производства Westinghouse. Кроме того, "Энергоатом" и Westinghouse подписали соглашение о строительстве на Украине девяти новых энергоблоков по американской технологии.

Также в украинском Минэнерго заявляют, что рассчитывают через три года наладить собственное производство ядерного топлива для атомных станций, которое сможет заменить российское, в том числе на европейским рынке. Этот проект реализует "Энергоатом" в сотрудничестве с американской компанией Westinghouse. При этом, по данным СМИ, Cameco и Brookfield Renewable Partners планируют купить Westinghouse Electric.