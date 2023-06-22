Минобороны Польши анонсировало принятие на вооружение британских ракет SAMM в июле

Глава ведомства Мариуш Блащак отметил, что система Narew будет эффективна как против дронов, так и против маневрирующих ракет

ТАСС, 22 июня. Польская армия до конца июня поставит на вооружение систему ПВО ближнего радиуса действия Narew, оснащенную британскими ракетами SAMM. Об этом в четверг заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак во время ракетных стрельб на военном полигоне в Устце.

"Уже очень скоро, еще до конца этого месяца, солдаты, которые сегодня показали свою подготовку, начнут дежурства по противоракетной и противовоздушной обороне Польши, используя это современное оборудование", - сказал министр.

Он указал, что система Narew будет эффективна как против дронов, так и против маневрирующих ракет.

Контракт на поставку британских ракет SAMM стоимостью в 1,65 млрд злотых (около $400 млн) был подписан в апреле прошлого года.

Многоканальная система ПВО позволяет одновременно отслеживать и поражать 24 цели. Пусковая установка смонтирована на шасси грузовика польского производства и оснащена польским радаром.

Радиус действия новой системы - до 25 км.