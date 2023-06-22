Авианосец Ronald Reagan посетит вьетнамский порт Дананг

Он будет там находиться с 25 по 30 июня

ХАНОЙ, 22 июня. /ТАСС/. Американский атомный авианосец Ronald Reagan посетит с визитом вьетнамский порт Дананг с 25 по 30 июня. Об этом сообщила в четверг на пресс-брифинге в Ханое директор департамента информации и печати МИД Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Фам Тху Ханг.

"Это обычный дружеский обмен, такая деятельность направлена на укрепление мира, стабильности, сотрудничества и развития в регионе и в мире", - указала представитель МИД СРВ. Она отметила, что в последнее время Вьетнам принимал многие военные корабли из других стран. "Посещение Вьетнама авианосцем ВМС США - одно из таких мероприятий", - подчеркнула Фам Тху Ханг.

Ronald Reagan станет уже третьим по счету атомным авианосцем США, который зайдет во Вьетнам после окончания войны в 1975 году. Первым в марте 2018 года стал авианосец Carl Vinson, а в марте 2020 года Вьетнам посетил авианосец Theodore Roosevelt. Американские эсминцы начали заходить во вьетнамские порты с 2004 года.

За годы американской войны во Вьетнаме 3 млн вьетнамцев погибли, более 4 млн стали инвалидами или пострадали от применявшихся армией США химикатов.