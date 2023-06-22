22 июня, 14:19,
обновлено 22 июня, 14:34
Военная операция на Украине

Глава МИД Катара подтвердил, что страна выступает за мирное решение украинского кризиса

Доха призывает стороны конфликта "не предпринимать ничего, что могло бы привести к дальнейшей эскалации"

ДУБАЙ, 22 июня. /ТАСС/. Власти Катара выступают за мирное решение кризиса на Украине и призывают стороны не предпринимать шаги, которые могут привести к эскалации конфликта. Об этом заявил премьер-министр, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани на состоявшейся в четверг в Москве встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

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"В ходе встречи премьер-министр и министр иностранных дел подтвердили позицию Катара, которая заключается в поддержке всех международных усилий, направленных на поиск мирного решения кризиса на Украине путем диалога и дипломатии", - говорится в заявлении, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства эмирата. Доха также призывает стороны конфликта "не предпринимать ничего, что могло бы привести к дальнейшей эскалации". 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичУкраинаКатарРоссияВоенная операция на Украине
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