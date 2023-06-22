Парламент ЮАР заявил о готовности провести переговоры между коллегами из РФ и с Украины

По словам спикера национальной ассамблеи Носививе Маписа-Нкакулы, для организации встречи украинских и южноафриканских парламентариев предполагается направить им послания с предложением конкретных мест для обсуждения вопросов ядерной и продовольственной безопасности, охраны экологически уязвимых объектов и обмена военнопленными

ПРЕТОРИЯ, 22 июня. /ТАСС/. Парламент Южной Африки выражает готовность провести мирные переговоры между российскими и украинскими коллегами. Эта идея встретила поддержку со стороны Объединенных Арабских Эмиратов, сообщил в четверг южноафриканский новостной портал News24 со ссылкой на доклад парламента страны.

По словам автора доклада, спикера национальной ассамблеи ЮАР Носививе Маписа-Нкакулы, для организации встречи украинских и южноафриканских парламентариев предполагается направить им послания с предложением конкретных мест для обсуждения вопросов ядерной и продовольственной безопасности, охраны экологически уязвимых объектов и обмена военнопленными. Также планируется провести встречи с другими заинтересованными сторонами для достижения позитивных перемен в продолжающейся эскалации конфликта на Украине и поиска взаимоприемлемой основы для начала переговоров.