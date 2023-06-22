Шмыгаль опроверг информацию о зависимости поддержки Запада от контрнаступления ВСУ

Премьер-министр Украины назвал "очень устойчивой, сильной и непоколебимой" помощь западных стран Киеву

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что западные доноры не ставят финансовую поддержку Украины в зависимость от результатов контраступления, которое сейчас проводят Вооруженные силы Украины (ВСУ). Глава украинского кабмина находится в Лондоне для участия в международной конференции по восстановлению Украины.

"Абсолютно нет", - заявил Шмыгаль в интервью агентству Bloomberg в ответ на вопрос, предупреждали ли западные партнеры на конференции, что объем помощи Киеву может уменьшиться в случае неудачи украинского наступления. "Мы имеем очень устойчивую, сильную и непоколебимую поддержку от наших партнеров, не существует зависимости от результатов на поле боя", - заявил премьер.

Ранее в четверг глава правительства, выступая на пресс-конференции в Лондоне, объяснил отсутствие видимых результатов в ходе украинского контрнаступления стремлением избежать больших потерь среди военнослужащих страны. Газета The Washington Post написала в середине июня, что ограниченные успехи контрнаступления ВСУ дадут новые аргументы западным критикам предоставления помощи Киеву и усилят дебаты в НАТО и Евросоюзе об их будущей позиции по отношению как к Украине, так и к России.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинские войска с 4 июня предпринимают безуспешные попытки наступления. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении. Замглавы Минобороны Украины Анна Маляр признала во вторник, что вооруженные силы страны сталкиваются с трудностями в ходе проводимого ими контрнаступления. Накануне президент Украины Владимир Зеленский также признал, что контрнаступление идет "медленнее, чем хотелось бы". Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил во вторник, что Вооруженные силы Украины при наступлении столкнулись с хорошо подготовленной обороной России.