Байден назвал связи США и Индии одними из определяющих облик XXI века

Глава Белого дома считает, что Вашингтон и Нью-Дели имеют "общие ценности"

ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. Отношения между Соединенными Штатами и Индией будут одними из определяющих облик XXI столетия. Такое мнение выразил американский президент Джо Байден, принимая в четверг в Белом доме индийского премьер-министра Нарендру Моди, который прибыл в США с государственным визитом.

"Я давно верил в то, что отношения между Соединенными Штатами и Индией будут одними из определяющих отношений XXI века", - сказал Байден. С его точки зрения, Вашингтон и Нью-Дели имеют "общие ценности", на них лежит "общая ответственность" как на "глобальных лидерах" за совместное решение ключевых проблем современности. У США и Индии имеются сейчас "безграничные возможности" для развития сотрудничества, убежден глава американской администрации. Он назвал страны "двумя великими нациями, надежными друзьями, по-настоящему великими державами, которые способны определить ход течения XXI века".

Байден заострил внимание на активизации по инициативе Вашингтона четырехстороннего диалога по безопасности с участием Австралии, Индии и Японии (Quad). "Мы вдохнули новую энергию в Quad, повысили уровень взаимодействия в нем между США, Индией, Австралией и Японией, чтобы продвинуть свое видение свободных, открытых, безопасных и процветающих регионов Индийского и Тихого океанов. Так что спустя десятилетия люди смогут бросить на это взгляд и сказать, что Quad изогнул дугу истории в направлении глобального блага, как это описывает премьер-министр [Моди]", - считает Байден.

На его взгляд, "США и Индия тесно работают над всеми вопросами - от борьбы с нищетой и расширения доступа к здравоохранению до противодействия изменению климата, решения проблем с продовольствием и энергетикой". При этом Байден утверждал, что две последние проблемы обостряются из-за специальной военной операции на Украине.

В ходе торжественной церемонии прибытия индийского лидера, состоявшейся на Южной лужайке Белого дома в присутствии около 7 тыс. приглашенных, Байден и Моди дважды обнялись. По завершении выступлений лидеры отправились на переговоры, которые состоятся в Овальном кабинете Белого дома. Предыдущий госвизит индийского лидера в Вашингтон состоялся в ноябре 2009 года. Главой правительства Индии был тогда Манмохан Сингх.

Как сообщили в среду на специальном брифинге для журналистов представители администрации США высокого ранга, по итогам встречи ожидается заключение крупных договоренностей, в том числе по военно-техническому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Кроме того, Моди выступит во второй половине дня перед Сенатом и Палатой представителей Конгресса США. Речь идет о втором его таком выступлении перед американскими законодателями.