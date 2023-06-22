22 июня, 14:58

Грузия и Турция подписали договор о сотрудничестве в сфере безопасности

Документ в том числе предполагает проведение совместных семинаров, экспертных встреч, а также обмен опытом

ТБИЛИСИ, 22 июня. /ТАСС/. Руководитель аппарата Совета национальной безопасности Грузии Гиви Туманишвили и генеральный секретарь Совета национальной безопасности Турции Сейфулла Гаджимуфтуоглы подписали меморандум о взаимопонимании, предполагающий углубление сотрудничества в сфере безопасности. Об этом сообщила пресс-служба аппарата грузинского Совбеза.

"Целью меморандума является углубление дружественных отношений и сотрудничества в сфере безопасности между двумя странами. Меморандум подразумевает развитие сотрудничества в вопросах национальной и международной безопасности; проведение консультаций по вопросам безопасности и обмен взглядами на разных уровнях", - говорится в сообщении.

Документ также предполагает проведение совместных семинаров, экспертных встреч, обмен опытом, добавили в аппарате грузинского Совбеза.

Гаджимуфтуоглы прибыл в Тбилиси с рабочим визитом для участия в форуме кибербезопасности, который стартовал в среду. Генсек Совбеза Турции в грузинской столице также встретился с премьер-министром Ираклием Гарибашвили, министром обороны Джуаншером Бурчуладзе, секретарем Совбеза, главой МВД Вахтангом Гомелаури, а также главой МИД Ильей Дарчиашвили. 

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