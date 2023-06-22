Парламент Сербии рассмотрит запрос об отставке главы Минэкономики за антироссийский призыв

Раде Баста ранее заявил о необходимости присоединения Сербии к направленной против России санкционной политике

БЕЛГРАД, 22 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Сербии Ана Брнабич направила на рассмотрение парламента предложение об увольнении министра экономики Раде Басты. Об этом в четверг сообщил новостной портал Euronews Serbia.

По его информации, глава правительства приняла такое решение после получения запроса от председателя Социалистической партии (22 места в парламенте) Ивицы Дачича и лидера партии "Единая Сербия" (8 мест в парламенте) Драгана Марковича Палмы.

Как сообщила газета "Вечерне новости", партия "Единая Сербия" (ЕД) требует от премьера Брнабич отправить в отставку главу Минэкономики за антироссийские заявления. 10 апреля 2023 года руководство ЕД единогласно проголосовало за отстранение министра от должности заместителя председателя партии.

13 марта министр экономики Раде Баста выразил мнение о необходимости присоединения Сербии к санкционной политике, направленной против России, и призвал всех министров высказаться на этот счет, так как Белград дорого расплачивается за отказ от санкций. Премьер-министр Брнабич подчеркнула, что отказ от присоединения к ограничениям обусловлен национальными интересами страны и международным правом. Президент Александар Вучич рекомендовал министру "заниматься экономикой", а не санкциями против Москвы.

После начала специальной военной операции Вучич в обращении к нации сообщил, что поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против России. По его словам, республика временно прекращает армейские и полицейские учения со всеми зарубежными партнерами. Вучич отметил, что Сербия считает Россию и Украину братскими государствами, сожалеет о происходящем на востоке Европы и готова оказывать гуманитарную помощь Киеву.