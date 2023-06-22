МИД Азербайджана назвал заявление Пашиняна о незаконном блокировании Лачинской дороги

В Баку заявили, что вопрос диалога с армянским населением Карабахского региона и обеспечения их прав и безопасности "является внутренним делом Азербайджана"

БАКУ, 22 июня. /ТАСС/. МИД Азербайджана назвал абсурдным заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о незаконном блокировании Лачинской дороги, с которым он выступил в четверг на заседании правительства своей страны.

"Категорически отвергаем абсурдные заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о якобы блокировании Азербайджаном вопреки решению Международного суда ООН, Лачинской дороги, с которым он выступил на заседании правительства от 22 июня", - говорится в комментарии внешнеполитического ведомства.

В нем отмечается, что именно провокация Вооруженных сил Армении, совершенная 15 июня, создала препятствия для безопасного перехода через погранично-пропускной пункт "Лачин" на границе двух стран, хотя азербайджанской стороной были созданы соответствующие условия для этого. "Пропагандистские заявления армянской стороны о "гуманитарном кризисе" на территории не имеют под собой никаких оснований", - подчеркивается в комментарии МИД.

В Баку также заявили, что вопрос диалога с армянским населением Карабахского региона и обеспечения их прав и безопасности "является внутренним делом Азербайджана". "Баку решительно настроен на принятие соответствующих необходимых мер, направленных на реинтеграцию армянских жителей Азербайджана, и адресованное им приглашение для обсуждения этих и других вопросов все еще в силе", - указано в комментарии МИД.

Ранее власти Азербайджана дважды приглашали армян Карабаха на встречу в Баку для обсуждения вопросов реинтеграции, а также реализации различных инфраструктурных проектов в регионе.

Выступая в четверг на заседании правительства Армении, Пашинян заявил, что гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе продолжает ухудшаться из-за перекрытия Азербайджаном Лачинского коридора, и призвал обсудить этот вопрос на Совете Безопасности ООН.