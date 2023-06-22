Коалиция вице-премьера Испании включит в предвыборную программу референдум в Каталонии

Согласно последнему опросу Центра социологических исследований, "Сумар" может претендовать на 14,3% голосов избирателей

МАДРИД, 22 июня. /ТАСС/. Левая испанская коалиция "Сумар" планирует включить в свою предвыборную программу проведение референдума о самоопределении Каталонии. Об этом заявила в четверг представитель политической силы Аина Видаль.

Кандидатом на пост премьер-министра от "Сумар" на всеобщих выборах 23 июля является действующий заместитель председателя правительства Испании Йоланда Диас. "Каталония должна проголосовать за свое будущее, - приводит слова Видаль радиостанция Onda Cero. - Это станет частью нашей предвыборной программы".

Согласно последнему опросу Центра социологических исследований, "Сумар" может претендовать на 14,3% голосов избирателей.

Сейчас вопрос о возможности проведения референдума о независимости Каталонии не стоит. Правительство во главе с социалистом Педро Санчесом неоднократно заявляло о том, что сепаратистского плебисцита не будет.

1 октября 2017 года в Каталонии прошло незаконное голосование по вопросу выхода из состава королевства. Мадрид изначально называл этот референдум нелегитимным и отказывался признавать его результаты. 27 октября того же года парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ власти страны задействовали 155-ю статью конституции, которая позволила ограничить самоуправление региона. Ранее эта статья никогда не применялась.