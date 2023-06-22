Пекин "даст решительный ответ" на слова Байдена о Си Цзиньпине

Посольство КНР в Вашингтоне заявило, что "китайское правительство и народ не приемлют никаких политических провокаций против высшего руководителя Китая и дадут решительный ответ на них"

ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. Китай решительно отреагирует на высказывания президента США Джо Байдена, который причислил председателя КНР Си Цзиньпина к категории диктаторов. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении посольства КНР в Вашингтоне.

В диппредставительстве заявили, что "китайское правительство и народ не приемлют никаких политических провокаций против высшего руководителя Китая и дадут решительный ответ на них".

"Мы призываем американскую сторону немедленно предпринять серьезные действия, чтобы устранить негативные последствия и соблюдать свои собственные обязательства. В противном случае ей придется понести все последствия", - отмечается в документе.