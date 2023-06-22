Кылычдароглу может грозить свыше 100 лет тюрьмы за оскорбление Эрдогана

Против лидера оппозиционной Народно-республиканской партии подали 28 исков

СТАМБУЛ, 22 июня. 31 мая. /ТАСС/. Лидер основной в Турции оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Кемаль Кылычдароглу, который баллотировался кандидатом в президенты на прошедших в мае выборах главы республики, в ближайшие дни может быть взят под стражу в рамках расследования поданных против него 28 исков. В общей сложности политику может грозить 110 лет лишения свободы главным образом по обвинению в оскорблении президента Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщил в четверг телеканал Cumhuriyet TV.

В связи с тем, что Кылычдароглу выдвигался кандидатом в президенты, он не участвовал в парламентских выборах, которые также состоялись в мае, поэтому не получил депутатскую неприкосновенность. Пользуясь этой ситуацией, представители правящей Партии справедливости и развития сразу после президентских выборов выступили с инициативой объединить имеющиеся в парламенте запросы в отношении лидера партии республиканцев и возбудить на их основе уголовное дело по обвинению в оскорблениях Эрдогана, угрозах, клевете, разжигании в обществе ненависти и национальной розни, пропаганде террористической организации (запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана - прим. ТАСС). В партии Эрдогана при этом напомнили, что автором большинства исков является турецкий лидер.

Ранее Эрдоган неоднократно выигрывал такие дела, а полученные от них средства направлял на благотворительность.

Политологи считают маловероятной перспективу привлечения лидера турецких республиканцев к уголовной ответственности, так как большинство исков были инициированы в парламенте и, как считают они, имеют политическую подоплеку. Кроме того, это чревато дестабилизацией политической ситуацией в Турции, так как возглавляемая Кылычдароглу партия является старейшей и второй по численности в республике, сообщили ТАСС источники в возглавляемой политиком партии.