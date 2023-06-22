ЮАР консультируется со всеми странами БРИКС по поводу присутствия на саммите иных лидеров

Это касается вопроса о желании президента Франции Эмманюэля Макрона участвовать в работе саммита

ПРЕТОРИЯ, 22 июня. /ТАСС/. Южно-Африканская Республика принимает ключевые решения, связанные с саммитом БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), в тесной координации со всеми странами объединения. Это касается и вопроса о желании президента Франции Эмманюэля Макрона участвовать в его работе. Об этом ТАСС сообщили в четверг в МИД ЮАР.

"Согласно правилам БРИКС, организующая саммит страна-председатель разрабатывает повестку дня и формат встречи на высоком уровне, - отметил собеседник агентства. - Председатель также приглашает на поля саммита лидеров государств, не входящих в БРИКС, для проведения более широких заседаний по региональным или иным вопросам. Однако все главные форматы на полях саммита подлежат согласованию с другими странами - членами БРИКС, и ЮАР будет следовать традиции объединения. Этот подход будет использоваться и в случае, если лидеры государств, не входящих в БРИКС, высказывают в частном порядке пожелания прибыть [на саммит] и участвовать в мероприятиях саммита объединения в августе в Йоханнесбурге".

19 июня министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор на совместной пресс-конференции с главой МИД Франции Катрин Колонна, находившейся с визитом в Претории, заявила, что идея о возможном участии Макрона в саммите БРИКС "является новацией". "Любое решение об участии тех или иных лидеров стран, не входящих в БРИКС, во встречах на высшем уровне должно и будет приниматься председателем объединения", - подчеркнула она. Пандор дала понять, что президент ЮАР Сирил Рамапоса в этом конкретном случае не будет действовать без согласования вопроса с другими странами - членами БРИКС.

В свою очередь Колонна сообщила, что французская сторона еще в мае подняла вопрос о возможном участии Макрона в саммите БРИКС. По ее словам, Макрон может рассмотреть возможность прибыть на саммит в Йоханнесбург, если подобное приглашение поступит от председательствующей ЮАР. "Мы говорим в гипотетическом плане о возможном приглашении Макрона на саммит БРИКС, - отметила Колонна. - Во всяком случае, решение за БРИКС".

ЮАР сейчас председательствует в БРИКС, саммит объединения пройдет 22-24 августа в Йоханнесбурге. "В последний день работы саммита Рамапоса планирует провести встречу лидеров стран - членов БРИКС и Глобального Юга, - сообщили ТАСС в МИД ЮАР. - Ожидается, что в Йоханнесбург прибудут главы государств и правительства большинства государств Африки, АСЕАН (Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии - прим. ТАСС), Карибского сообщества (КАРИКОМ - прим. ТАСС), члены Группы семидесяти семи. Иными словами, в рамках работы саммита БРИКС произойдет консолидация сил, которые видят отличные от Запада пути развития современного мира".

Согласно полученной ТАСС информации, Макрон хотел бы стать участником встреч для стран Глобального Юга. Ожидается, что французская сторона поднимет вопрос о саммите БРИКС в ходе проходящего сейчас в Париже саммите по новому глобальному финансовому пакту. Для участия в нем в столицу Франции прибыл президент ЮАР Рамапоса.

Позиция России

Москва считает необходимым учитывать мнение всех стран - членов БРИКС при принятии решений насчет приглашения внешних участников на саммит организации. Об этом заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире телеканала RT.

"Конечно же, это прерогатива южноафриканской принимающей стороны - приглашать или не приглашать кого-либо [на саммит объединения], но я также подчеркну, что мы все время настаиваем на всесторонних консультациях между всеми государствами - участниками БРИКС, прежде чем любые потенциальные участники могут быть рассмотрены", - сказал замминистра, добавив, что "эта позиция относится к возможной заинтересованности французской стороны в том, чтобы быть там (на саммите - прим. ТАСС)".

Ранее в четверг Рябков заявил журналистам, отвечая на вопрос ТАСС, что Россия донесла свою позицию до партнеров в Южно-Африканской Республике: она считает неуместным участие президента Макрона в саммите БРИКС. "Мы послали сигнал о том, что при всем уважении к прерогативам принимающей стороны приглашать тех или иных гостей нужно исходить из того, что БРИКС - это объединение государств, в принципиальном плане отрицающих односторонние санкции как метод решения внешнеполитических задач. И понятно, что с учетом этого неуместность появления представителей коллективного Запада там просто очевидна", - сказал замминистра.

Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле не понимают, в каком качестве французский лидер мог бы принять участие во встрече глав стран - участниц БРИКС. "Мы, честно говоря, не знаем как, в качестве кого, с какой целью [президент Франции мог бы участвовать в саммите], мы не располагаем такой информацией", - сказал представитель Кремля.