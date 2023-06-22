Моди считает, что дружба Индии и США в постковидную эпоху придаст силы всему миру

Премьер-министр республики отметил, что "мировой порядок принимает новые очертания"

ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. Дружба Индии и США придаст силы всему миру в постковидную эпоху. Такое мнение выразил премьер-министр Индии Нарендра Моди, которого принял в четверг в Белом доме президент США Джо Байден.

"В постковидную эпоху мировой порядок принимает новые очертания. В этот период дружба между Индией и США придаст силы всему миру. Индия и США привержены совместной работе во имя глобального добра и мира, стабильности и процветания", - сказал глава индийского правительства перед началом встречи с американским президентом.

"В ближайшее время мы с президентом США Байденом проведем двусторонние переговоры и обсудим региональные и глобальные вопросы. Я уверен, что наши переговоры будут позитивными", - добавил Моди.

Он также отметил большую роль индийской общины в США. "Члены индийской общины укрепляют славу Индии в США своим упорным трудом и самоотверженностью", - указал Моди.