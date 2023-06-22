В ЕК назвали обязательное условие для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС

Киев должен включить в Конституционный суд "представителей международного сообщества", заявил еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгелий

СТОКГОЛЬМ, 22 июня. /ТАСС/. Включение в Конституционный суд (КС) Украины "представителей международного сообщества" является обязательным условием для начала переговоров о вступлении в ЕС. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгелий по итогам неформального заседания Совета ЕС по общим вопросам, на котором он представил предварительный доклад Еврокомиссии о готовности Украины к переговорам о вступлении.

"Украина достигла хорошего прогресса по реформе Конституционного суда, - заявил он. - Однако парламент Украины еще должен утвердить положение о назначаемых по решению международного сообщества членах Конституционного суда, чтобы это условие было выполнено".

На данный момент, по его словам, Киев выполнил два из семи условий для начала переговоров о приеме в ЕС.