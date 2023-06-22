ЕК назвала главным препятствием для вступления Украины в ЕС военный конфликт

СТОКГОЛЬМ, 22 июня. /ТАСС/. Продолжающийся военный конфликт, а не выдвинутые Еврокомиссией условия, является сейчас главным препятствием для вступления Украины в ЕС. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгелий по итогам неформального заседания Совета ЕС по общим вопросам, на котором он представил предварительный доклад Еврокомиссии о готовности Украины к переговорам о вступлении.

"Главным препятствием для вступления является война, - заявил он. - Война не является препятствием, чтобы стать кандидатом на вступление в ЕС, но само вступление - это совершенно другое дело и гораздо более длительный процесс. Надеюсь, к тому моменту, когда Украина сможет вступить в ЕС, война уже закончится".