Турция продолжит инициативы для продления зерновой сделки

СТАМБУЛ, 22 июня. /ТАСС/. Турция продолжит прилагать усилия для продления зерновой сделки, срок действия которой истекает 17 июля. Об этом сообщил в четверг глава Минобороны республики Яшар Гюлер в телефонном разговоре с украинским коллегой Алексеем Резниковым.

"В ходе разговора были обсуждены последние события вокруг поставок на мировые рынки зерна. Министр Гюлер отметил важность бесперебойной реализации черноморской зерновой инициативы в решении глобального кризиса продовольствия и ее пользе для всего человечества. Он вновь сообщил, что наша страна [Турция] продолжит конструктивные инициативы для продления зерновой сделки, срок которой истекает 17 июля, обеспечения в регионе мира и оказания гуманитарной помощи [Украине], что она делала ранее", - говорится в сообщении турецкого Минобороны в Twitter.