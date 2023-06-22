Представитель Белого дома не стал отказываться от слов Байдена о Си Цзиньпине

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что президент США всегда откровенен и прямолинеен, когда говорит о правах человека или глобальном лидерстве

НЬЮ-ЙОРК, 22 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден выступает прямо и откровенно, когда считает это нужным. Об этом заявил в четверг координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в эфире телеканала CNN в ответ на вопрос, придерживается ли Байден своего заявления о том, что председатель КНР Си Цзиньпин относится к категории диктаторов.

"Президент всегда откровенен и прямолинеен, когда говорит о правах человека или глобальном лидерстве. Он считает, что мы с Китаем должны подходить к нашему соперничеству ответственно. Поэтому он приветствовал визит госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин. Я надеюсь, что мы продолжим обмен визитами по мере того, как наши команды работают над улучшением отношений и поддержанием открытых и свободных каналов связи. Но также надо иметь возможность говорить прямо и откровенно, и президент Байден никогда от этого не прятался", - сказал Кирби.

За время пребывания на посту президента американский президент неоднократно позволял себе резкие заявления в адрес мировых лидеров. В некоторых случаях после этого представителям Белого дома приходилось пояснять, что имел в виду Байден и означают ли его слова изменение позиций США.