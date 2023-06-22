Президент Замбии считает, что благодаря миссии по Украине "голос Африки в мире усилился"

Хакаинде Хичилема заявил, что это пойдет на пользу как самому континенту, так и всему миру

ПРЕТОРИЯ, 22 июня. /ТАСС/. Голос Африки сильнее и увереннее зазвучал в мире благодаря ее миротворческой миссии по поискам путей урегулирования украинского кризиса. Об этом заявил в четверг президент Замбии Хакаинде Хичилема, который в составе миссии посетил на минувшей неделе Россию и Украину.

"Я рассматриваю инициативу африканской миротворческой миссии по украинскому конфликту как начало пути к более сильному и эффективному голосу Африки, что пойдет на пользу как самому континенту, так и всему миру, - отметил он в Twitter. - Я привержен этому пути и стремлюсь к тому, чтобы эти африканские голоса силы добра были услышаны".

Делегация семи стран Африки, в которую вошли президенты Замбии, Коморских Островов, Сенегала, ЮАР, премьер-министр Египта, а также представители Республики Конго и Уганды, посетила 16 июня Киев, где провела переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. На следующий день миссия была принята в Санкт-Петербурге президентом РФ Владимиром Путиным. От имени делегации президент ЮАР Сирил Рамапоса изложил 17 июня план из 10 принципов, который может заложить основу для мирного процесса на Украине. Было условлено, что в ходе саммита России и Африки в июле в Санкт-Петербурге миссия продолжит соответствующие консультации с российской стороной. В свою очередь советник президента ЮАР по национальной безопасности Фхолисани Сидней Муфамади примет участие в созванном Зеленским саммите, который пройдет в августе в Копенгагене.