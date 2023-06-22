22 июня, 16:53
Санкции в отношении России

Bloomberg: ЕС сделает исключения из санкций против России для Венгрии

По данным агентства, исключения сделают ради обеспечения поставок товаров, необходимых для обслуживания метрополитена Будапешта

ТАСС, 22 июня. Евросоюз (ЕС) намерен сделать 14 исключений из 11-го пакета санкций против России ради обеспечения поставок в Венгрию товаров, необходимых для обслуживания метрополитена Будапешта. Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на попавший в его распоряжение документ.

Согласно ему, из согласованных странами - членами ЕС в среду ограничений будут исключены некоторые элементы российского оборудования, включая защитные стекла, несколько устройств и клапанов, а также услуги по техническому обслуживанию.

Венгерская сторона добилась этих послаблений, так как данные компоненты и услуги необходимы для обслуживания третьей линии будапештского метро, по которой курсируют составы с вагонами производства российской компании "Метровагонмаш".

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен объявила, что 11-й пакет санкций против РФ будет направлен на борьбу с мерами, которые приняли Россия и страны-партнеры для преодоления западных санкций. По информации европейских СМИ, Еврокомиссия предложила вводить санкции против компаний, которые поставляют в Россию санкционную продукцию, невзирая на запреты ЕС. ЕК отмечала, что предложенные ею в рамках 11-го пакета запретительные меры должны блокировать торговлю на сумму в €11,4 млрд в год. 

Теги:
РоссияВенгрияСанкции в отношении России
© Информационное агентство ТАСС
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