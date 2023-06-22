Президент Грузии помиловала основателя оппозиционного канала "Мтавари архи"

Ника Гварамия был приговорен к 3,5 года тюрьмы за растрату средств ТВ

ТБИЛИСИ, 22 июня. /ТАСС/. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что подписала акт о помиловании основателя и гендиректора оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ники Гварамии, приговоренного к 3,5 года тюрьмы за растрату средств ТВ.

"Сегодня я подписала акт о помиловании Ники Гварамии. Это решение я приняла после того, как 19 июня были исчерпаны все правовые инстанции, когда Верховный суд не принял в производство кассационную жалобу [Гварамии]", - сказала Зурабишвили на брифинге.

Грузинский лидер также добавила, что она не собирается никому объяснять, почему приняла такое решение, так как помилование является ее "дискреционным правом".

Тбилисский городской суд в мае 2022 года приговорил Гварамию к трем годам и шести месяцам тюрьмы за растрату средств телеканала "Рустави-2", связанную с покупкой автомобиля Porsche стоимостью €76,7 тыс. Обвинения Гварамии, который ранее возглавлял "Рустави-2", были предъявлены в августе 2019 года. Прокуратура Грузии обвинила его в умышленном причинении денежного ущерба в размере более 6 млн лари (более $2 млн) телекомпании. В деле было несколько эпизодов, в том числе покупка автомобиля с помощью доверенного лица Зураба Гумбаридзе, который в настоящее время является генеральным директором телекомпании "Формула".

Тбилисский апелляционный суд 2 ноября прошлого года оставил в силе приговор суда низшей инстанции. Верховный суд Грузии 19 июня текущего года не принял в производство кассацию адвокатов Гварамии.

Гварамия возглавлял "Рустави-2" в 2012-2019 годы. В июле 2019 года его уволил владелец телеканала Кибар Халваши. В 2019 году он основал оппозиционный телеканал "Мтавари архи" и возглавлял его работу, до того как оказался в тюрьме.