Зеленский уволил посла Украины в Белоруссии

Глава государства не назначил преемника на эту должность

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский освободил от должности украинского посла в Белоруссии Игоря Кизима, не назначив преемника. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

"Уволить Кизима Игоря Юрьевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Беларусь", - говорится в тексте указа, датированного 22 июня.

Указ о назначении нового посла в Белоруссии пока опубликован не был.

В марте прошлого года Белоруссия выслала большинство украинских дипломатов, аналогичный шаг предпринял и Киев. По данным КГБ Белоруссии, из 19 дипломатов украинского посольства восемь работали в спецслужбах. Украинское посольство в Минске продолжило работу в формате "один плюс четыре", то есть посол и четыре сотрудника.