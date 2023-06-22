22 июня, 17:30
Военная операция на Украине

В ООН не стали подтверждать данные доклада генсека о детях в украинском конфликте

Заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак анонсировал публикацию этого документа 27 июня

ООН, 22 июня. /ТАСС/. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак не стал подтверждать информацию о содержании доклада по положению детей во время конфликта на Украине.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"У меня нет каких-либо заявлений или комментариев по докладу, который направлен государствам - членам Совета Безопасности ООН, но еще не опубликован. Как ожидается, он будет опубликован во вторник (27 июня - прим. ТАСС), - сказал Хак на брифинге в четверг. - Мы пытаемся организовать выход к прессе во вторник утром спецпредставителя генерального секретаря ООН по вопросу о детях и вооруженных конфликтах Вирджинии Гамбы. Надеемся, что она расскажет детали о докладе, как он был составлен".

"Я не могу подтвердить или опровергнуть содержание доклада в данный момент. Вы сможете потом ознакомиться с докладом и поговорить с Вирджинией Гамбой, она сможет объяснить выводы доклада", - отметил Хак.

Ранее агентство Reuters сообщило, что генсек ООН Антониу Гутерриш направил доклад членам СБ ООН, в котором содержатся обвинения в адрес Вооруженных сил РФ. 

Теги:
УкраинаРоссияГутерриш, АнтониуВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация