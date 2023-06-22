В ООН не стали подтверждать данные доклада генсека о детях в украинском конфликте

Заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак анонсировал публикацию этого документа 27 июня

ООН, 22 июня. /ТАСС/. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак не стал подтверждать информацию о содержании доклада по положению детей во время конфликта на Украине.

"У меня нет каких-либо заявлений или комментариев по докладу, который направлен государствам - членам Совета Безопасности ООН, но еще не опубликован. Как ожидается, он будет опубликован во вторник (27 июня - прим. ТАСС), - сказал Хак на брифинге в четверг. - Мы пытаемся организовать выход к прессе во вторник утром спецпредставителя генерального секретаря ООН по вопросу о детях и вооруженных конфликтах Вирджинии Гамбы. Надеемся, что она расскажет детали о докладе, как он был составлен".

"Я не могу подтвердить или опровергнуть содержание доклада в данный момент. Вы сможете потом ознакомиться с докладом и поговорить с Вирджинией Гамбой, она сможет объяснить выводы доклада", - отметил Хак.

Ранее агентство Reuters сообщило, что генсек ООН Антониу Гутерриш направил доклад членам СБ ООН, в котором содержатся обвинения в адрес Вооруженных сил РФ.