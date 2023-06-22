СМИ: Израиль может продать списанные танки Merkava на Кипр

Как сообщила газета Haaretz, стороны ведут об этом переговоры

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 июня. /ТАСС/. Израиль и Кипр обсуждают возможность поставки на остров списанных израильских танков Merkava. С таким утверждением выступила в четверг газета Haaretz.

Источники издания как в Израиле, так и на Кипре подтверждают факт ведения переговоров. При этом детали ведущихся дискуссий источники раскрывать не стали, отказавшись говорить и о возможных сроках заключения сделки, отмечает газета.

По утверждению издания, в качестве одного из вариантов обсуждается сценарий, при котором Кипр купит у Израиля танки Merkava, после чего передаст Украине имеющиеся у него танки российского производства. Вместе с тем, указывает Haaretz, его кипрские источники не подтверждают версию с такой схемой.

16 июня газета Yedioth Ahronoth сообщала, что Израиль в настоящий момент ведет переговоры с двумя странами о поставках порядка 200 танков Merkava второго и третьего поколений, произведенных в 1980-х и 1990-х годах и уже снятых с боевого дежурства. Информацию о ведущихся переговорах затем подтвердил глава отдела оборонного экспорта Минобороны Израиля бригадный генерал запаса Яир Кулас, при этом он отказался уточнить, с какими именно государствами ведутся переговоры, но отметил, что одно из них расположено "в континентальной Европе".

18 июня израильский портал Walla опубликовал утверждения неназванного польского военного эксперта, по версии которого устаревшие израильские танки могут предназначаться для Польши и Украины. В Минобороны Израиля эти утверждения опровергли. Как заявили ТАСС в пресс-службе ведомства, "сообщения по поводу передачи израильских танков на Украину являются ложными". При этом там отметили, что на фоне боевых действий на европейском континенте "несколько стран выразили заинтересованность в приобретении танков Merkava из излишков Армии обороны Израиля", однако переговоры пока не привели к какому-либо соглашению.

Основной боевой танк Merkava (в переводе с иврита - "колесница") производится в Израиле с 1979 года. Сейчас на вооружении Армии обороны Израиля стоит четвертое поколение этих машин.