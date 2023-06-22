Призывы к миру и всеобщая мобилизация в Киеве. Ситуация вокруг Украины

Страны Запада намерены воевать с Россией до последнего украинца, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза России. Глава государства также отметил, что резервы Вооруженных сил Украины (ВСУ) не исчерпаны.

Заявление украинского президента Владимира Зеленского о якобы готовящейся российской стороной провокации на Запорожской АЭС вызвали ажиотаж в аптеках Киева, где жители скупили таблетки йодида калия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявление Зеленского очередной ложью.

При этом в Киеве вслед за Ивано-Франковском была объявлена всеобщая мобилизация.

Однако часть стран вновь призывает стороны к миру. Так, парламент ЮАР готов провести мирные переговоры между коллегами из РФ и Украины.

ТАСС собрал основное, что известно о событиях на Украине и вокруг нее.

Ход операции

Российские войска за сутки отразили четыре атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении, пять атак на краснолиманском направлении и две атаки южнодонецком направлении.

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Он отметил, что на всех направлениях за сутки было уничтожено свыше 500 бойцов ВСУ.

Кроме того, Воздушно-космические силы РФ групповым ударом высокоточного оружия поразили склад доставленного на Украину иностранного вооружения и военной техники. Авиация РФ уничтожила живую силу и технику трех бригад ВСУ на южнодонецком направлении. Был также поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Всего в течение суток нанесено поражение 105 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 124 районах.

"До последнего украинца"

Запад может поставить Украине дополнительную технику, но мобилизационный резерв конечен, что свидетельствует о намерении западных стран воевать с РФ до последнего украинца, заявил Путин.

В ходе совещания с постоянными членами Совбеза он заслушал доклад министра обороны РФ Сергея Шойгу, который сообщил, что ВСУ понесли серьезные потери в живой силе (более 13 тыс. человек) и технике, снизили активность и занимаются перегруппировкой. Глава Минобороны добавил, что в России идет активное формирование резервов, набрано 114 тыс. военнослужащих по контракту и 52 тыс. добровольцев.

Заслушав доклады Шойгу и секретаря Совбеза Николая Патрушева, президент РФ сделал акцент на том, что резервы украинской армии не исчерпаны, поэтому российские командиры при построении боевой работы должны исходить из реалий.

Всеобщая мобилизация в Киеве

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил отсутствие видимых результатов в ходе украинского контрнаступления стремлением избежать больших потерь среди военнослужащих страны. По его словам, контрнаступление "займет время". Киев "работает по стандартам НАТО, бережет каждого солдата", сказал премьер, призвав проявить терпение и дождаться результатов.

При этом в Киеве была объявлена всеобщая мобилизация. Как сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на приказ военкома Оболонского района украинской столицы Алексея Привалы, всем военнообязанным было предписано явиться в военкоматы в 10-дневный срок.

Это требование касается даже тех, кто не получал личных повесток или мобилизационных распоряжений. Уклоняющимся от призыва грозит уголовное наказание, напоминается в приказе.

Обстрелы мостов

Украинские войска нанесли утром 22 июня удар ракетами Storm Shadow по мостам на административной границе между Херсонской областью и Крымом в районе Чонгара.

Автомобильный транспорт перенаправляют по двум альтернативным маршрутам через пункты пропуска "Армянск" и "Перекоп".

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, комментируя удар по Чонгарскому мосту, заявил, что работа украинских военных и силовиков в этом направлении будет продолжена. Вместе с тем он прямо не признал причастность Киева к удару.

Анонсированные Зеленским провокации

Зеленский заявил, что оповестил США, Бразилию, Индию, Китай, страны Европы, Ближнего Востока и Африки о якобы готовящемся Россией теракте на Запорожской АЭС. Он утверждал, что получил такую информацию от Службы безопасности Украины и разведки, однако не привел каких-либо доказательств. Слова Зеленского о якобы готовящейся провокации на ЗАЭС вызвали ажиотаж в Киеве, жители которого скупили в аптеках таблетки йодида калия.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявление Зеленского очередной ложью и напомнил, что недавно на ЗАЭС побывала делегация МАГАТЭ.

Путь Украины в НАТО

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудил по телефону с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом перспективы членства страны в альянсе и запланированный на 11-12 июля саммит в Вильнюсе. По мнению Кулебы, "Украина является активом НАТО" и может сделать альянс сильнее.

Однако, по мнению канцлера ФРГ Олафа Шольца, стремление Украины в НАТО следует "рассматривать трезво". Он указал, что в Вильнюсе необходимо сосредоточиться на военных потребностях Киева.

Финансовая помощь

Еврокомиссия (ЕК) перевела Украине очередной ежемесячный транш в €1,5 млрд в рамках рассчитанной на 2023 год программы общим объемом в €18 млрд. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен пообещала Украине "еще больше помощи".

Намерение выделить Киеву в ближайшие годы €60 млрд анонсировали также участники завершившейся в четверг в Лондоне международной конференции по восстановлению Украины. Ранее о выделении Украине $1,75 млрд объявил Всемирный банк.

Призывы к миру

Парламент Южной Африки готов провести мирные переговоры между российскими и украинскими коллегами. Эта идея встретила поддержку со стороны Объединенных Арабских Эмиратов.

К переговорам призвал и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, высказавший мнение, что только Россия и Украина знают, что нужно для того, чтобы достичь мира. По его мнению, "нужно убедить обе стороны прекратить огонь, а потом они должны сесть за стол переговоров и решить, чего они хотят". Лула да Силва считает, что ЕС "может сыграть роль урегулировании", однако наряду с США сообщество "вовлечено в конфликт". "Мы пытаемся найти те страны, которые не вовлечены, - Индия, может быть Мексика, страны Африки", - сказал бразильский лидер.