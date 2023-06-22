Министр образования Нидерландов подал в отставку из-за обвинений в недостойном поведении

Деннис Вирсма, являющийся членом входящей в правящую коалицию Народной партии за свободу и демократию, подвергался критике за гнев и хамство по отношению к своим подчиненным

ГААГА, 22 июня. /ТАСС/. Министр начального и среднего образования Нидерландов Деннис Вирсма принял решение уйти в отставку после обвинений в недостойном поведении.

"С тяжелым сердцем я оставляю должность министра образования", - сообщил он в четверг в Twitter

В последние месяцы министр, являющийся членом входящей в правящую коалицию Народной партии за свободу и демократию, подвергался критике за гнев и хамство по отношению к своим подчиненным. Кроме того, выяснилось, что ранее в качестве депутата парламента он также проявлял неуважение к сотрудникам, работающим в партии.

Тогда Вирсма сам признал, что иногда был слишком резким, жестким и требовательным по отношению к подчиненным. На партийном конгрессе в начале июня он принес свои извинения и пообещал исправиться.

Однако в последние несколько дней в отношении министра со стороны двух человек поступили новые жалобы в оскорблении и угрозах, имевших место на симпозиуме, посвященном практическому образованию. На этом фоне чиновник принял решение подать в отставку.