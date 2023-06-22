Байден считает, что его слова о Си Цзиньпине не мешают нормализации отношений США и Китая

Глава Белого дома также отметил, что рассчитывает встретиться с председателем КНР в ближайшем будущем

ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден полагает, что его высказывания в адрес председателя КНР Си Цзиньпина не подрывают попытки нормализовать американо-китайские отношения. Американский лидер ранее причислил Си Цзиньпина к категории диктаторов.

В четверг на совместной с премьером Индии Нарендрой Моди пресс-конференции в Белом доме президента США спросили, считает ли он, что его высказывания подрывают или осложняют процесс нормализации двусторонних отношений. "Ответ на [этот вопрос] - нет", - сказал руководитель вашингтонской администрации.

"Я рассчитываю встретиться с председателем [КНР] Си [Цзиньпином] когда-нибудь в будущем. Я не думаю, что это [высказывание о нем] имело какие-либо реальные последствия", - считает Байден.