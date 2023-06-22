В Пентагоне усомнились в практичности поставок Украине комплексов ATACMS

В ведомстве отметили эффективность ракет Storm Shadow, предоставленных Великобританией

ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. США выражают сомнения касательно практических аспектов возможного предоставления Украине оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS. Об этом заявила в четверг заместитель помощника главы Пентагона по России, Украине и Евразии Лаура Купер, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

"Я полагаю, что есть много средств, которые полезны. Что касается ATACMS, мы также принимаем во внимание другие практические критерии, такие как доступность и наличие альтернативных систем", - сказала представитель ведомства. "Сейчас мы видим эффективность ракет [большой дальности] Storm Shadow, предоставленных Великобританией", - утверждала она.

"Моя обеспокоенность касается практических аспектов доступности, а также наличия альтернативных систем, таких как Storm Shadow", - отметила Купер, отвечая на вопрос, почему администрация США не поставляет ATACMS Украине.

Российская сторона неоднократно заявляла, что поставки вооружений Киеву не изменяют ситуацию на земле.