22 июня, 18:15
Военная операция на Украине

Байден обсудил с Моди ситуацию вокруг Украины

Президент США отметил, что в ходе беседы с премьер-министром Индии поднимался вопрос о совместных усилиях по смягчению гуманитарных трагедий, а также защиты основных принципов Устава ООН

ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден и премьер-министр Индии Нарендра Моди в четверг обсудили ситуацию вокруг Украины, сообщил глава американской администрации на совместной пресс-конференции в Белом доме по итогам двусторонних переговоров.

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"Сегодня мы обсудили наши совместные усилия по смягчению гуманитарных трагедий, вызванных войной России на Украине, а также защиту основных принципов Устава ООН - суверенитета и территориальной целостности", - сказал Байден.

Моди прибыл во вторник в США с государственным визитом. В ходе поездки он посетил штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, после чего отправился в Вашингтон для встречи с Байденом и другими официальными лицами. Помимо этого, запланировано выступление индийского лидера в Конгрессе США. 

Теги:
УкраинаСШАИндияРоссияМоди, НарендраБайден, ДжоВоенная операция на Украине
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