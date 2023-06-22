Байден обсудил с Моди ситуацию вокруг Украины

Президент США отметил, что в ходе беседы с премьер-министром Индии поднимался вопрос о совместных усилиях по смягчению гуманитарных трагедий, а также защиты основных принципов Устава ООН

ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден и премьер-министр Индии Нарендра Моди в четверг обсудили ситуацию вокруг Украины, сообщил глава американской администрации на совместной пресс-конференции в Белом доме по итогам двусторонних переговоров.

"Сегодня мы обсудили наши совместные усилия по смягчению гуманитарных трагедий, вызванных войной России на Украине, а также защиту основных принципов Устава ООН - суверенитета и территориальной целостности", - сказал Байден.

Моди прибыл во вторник в США с государственным визитом. В ходе поездки он посетил штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, после чего отправился в Вашингтон для встречи с Байденом и другими официальными лицами. Помимо этого, запланировано выступление индийского лидера в Конгрессе США.