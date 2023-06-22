Госдеп считает, что страны НАТО должны тратить на оборону более 2% ВВП

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дуглас Джонс заявил, что "2% будет недостаточно"

ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. Расходы на оборону стран НАТО должны превышать 2% ВВП. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дуглас Джонс на слушаниях в комитете по международным делам Палаты представителей Конгресса США.

"Идут интенсивные дискуссии насчет модификации размера направляемых на оборону средств. Наша позиция заключается в том, что 2% - это минимальный уровень для всех союзников по НАТО. Но в дополнение к этому нужно уверенно заявить о намерениях тратить даже больше, потому что 2% будет недостаточно", - сказал он, отвечая на вопрос о дискуссиях по расходам на оборону в преддверии саммита альянса в Вильнюсе.

США последние несколько лет добивались от европейских союзников по НАТО, чтобы они довели расходы на оборону как минимум до 2% ВВП.

Саммит НАТО в Вильнюсе пройдет 11-12 июля.