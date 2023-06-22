Моди заявил, что переговоры с Байденом открывают новую главу в отношениях США и Индии

Стороны договорились углублять сотрудничество в сфере искусственного интеллекта, производства полупроводников, космических технологий, телекоммуникаций

ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. Принятые в ходе переговоров на высшем уровне между Индией и США решения открывают новую главу в отношениях двух стран. Об этом заявил премьер-министр южно-азиатской республики Нарендра Моди.

"Сегодняшний день имеет особое значение в истории индийско-американских отношений. Сегодняшние переговоры и решения, которые мы приняли, открыли новую главу в нашем всеобъемлющем стратегическом партнерстве, они придали ему новое направление и новую энергию", - заявил Моди на пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Джо Байденом.

Индийский премьер отметил, что США являются крупнейшим торговым партнером Индии. "Мы договорились решить сохранявшиеся долгое время торговые проблемы, и дать новый старт [двусторонней торговле]", - заявил Моди.

В частности, стороны договорились углублять сотрудничество в сфере искусственного интеллекта, производства полупроводников, космических технологий, телекоммуникаций. "Мы создаем сильное, обращенное в будущее партнерство", - добавил Моди.