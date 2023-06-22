Индия заявила о готовности внести любой вклад в восстановление мира на Украине

Премьер-министр республики Нарендра Моди напомнил, что с самого начала событий на Украине Индия делала акцент на том, что конфликты нужно решать путем диалога и дипломатии

ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. Индия готова предпринимать любые усилия для восстановления мира на Украине. Об этом в четверг заявил премьер-министр республики Нарендра Моди.

Моди находится с визитом в США, в четверг он провел переговоры с президентом страны Джо Байденом. Последний заявил, что обсудил с Моди ситуацию вокруг Украины.

"Пандемия коронавируса и украинский кризис особенно сказались на странах глобального Юга. Мы считаем, что для решения этих проблем абсолютным императивом для всех стран является объединение усилий. С самого начала событий на Украине Индия делала акцент на том, что конфликты нужно решать путем диалога и дипломатии. Мы готовы внести любой возможный вклад в восстановление мира", - заявил Моди.