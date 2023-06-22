Общественные консультации о нейтралитете Ирландии начались с обсуждения кибербезопасности

В ходе мероприятия также поднимается вопрос о защите критически важной подводной инфраструктуры

ЛОНДОН, 22 июня. /ТАСС/. Общественные консультации по теме военного нейтралитета Ирландии начались в четверг в городе Корк с обсуждения вопросов кибербезопасности и защиты критически важной подводной инфраструктуры. Об этом сообщил министр иностранных дел и обороны Ирландии Михол Мартин.

"Мы будем обсуждать кибербезопасность, морскую безопасность и критически важную инфраструктуру. Мы должны полностью понять природу угрозы и разработать системы, которые обеспечат адекватную защиту подобной инфраструктуры", - сказал он о программе дискуссий в четверг.

Политик пояснил причину выбора этих тем. По его словам, исключительная экономическая зона (ИЭЗ) Ирландии в семь раз превышает размер ее территории, представляя собой область "критической, стратегической важности для Ирландии". "Примерно три четверти природного газа Ирландии импортируются через трубопроводы, через ИЭЗ проложены оптические кабели, через которые идут 97% мировых коммуникаций", - добавил глава МИД.

Говоря о необходимости самих общественных консультаций, Мартин повторил тезис, который он уже высказывал ранее, о том, что "уклониться от этого или сделать это за закрытыми дверьми было бы кардинальной ошибкой и снятием с себя ответственности". "Никто не должен бояться подобных дискуссий. Никто не должен бояться тщательного анализа или новых идей, бояться услышать о иных перспективах и иных точках зрения", - добавил министр. Он обратил внимание, что реальность 2023 года - "чрезвычайные, жестокие, сложные годы", когда попираются международные нормы. В этой ситуации, рассказал Мартин, все европейские страны провели переоценку своей политики в области внешних отношений, безопасности, обороны и "Ирландия не исключение".

Об ирландских консультациях

Мероприятие, которое носит формальное название "Консультативный форум по вопросам политики в сфере международной безопасности", продлится до 27 июня и будет включать 18 панельных дискуссий, посвященных ситуации в мире, роли Ирландии на международной арене, существующим и зарождающимся глобальным угрозам. Среди прочего запланированные дискуссии должны помочь сформировать будущую политику Ирландии в отношении НАТО и принципы участия Дублина в общей политике безопасности ЕС.

Объявляя в апреле о намерении провести форум, Мартин подчеркнул, что действующее правительство не планирует "менять политику военного нейтралитета Ирландии" или поднимать вопрос о вступлении страны в Североатлантический альянс, однако убеждено, что Дублин не может придерживаться политики изоляционизма, особенно на фоне конфликта на Украине.

По его словам, широкая дискуссия с привлечением экспертов и представителей других стран поможет подробно рассмотреть вопрос о способах, которыми Ирландия готова скорректировать свой курс в сфере международной безопасности. Как считают многие представители оппозиции, форум будет готовить общественное мнение к частичному подрыву принципа нейтралитета, в частности к пересмотру жестких критериев использования Сил самообороны Ирландии за рубежом. Сейчас для этого требуется согласие кабмина, нижней палаты парламента страны, а также санкция Совбеза ООН.