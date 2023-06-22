Курти и Вучич отказались проводить общую встречу в Брюсселе

При этом Лидеры Сербии и Косова провели переговоры с главой внешнеполитической службы ЕС Жозепом Боррелем

БРЮССЕЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич и премьер самопровозглашенного Косова Альбин Курти провели в четверг раздельные продолжительные переговоры с главой внешнеполитической службы ЕС Жозепом Боррелем, но отказались говорить друг с другом о деэскалации на севере Косова. Об этом сообщил Боррель по итогам переговоров с балканскими лидерами.

"Мы провели более чем четыре часа сначала с премьером Курти, потом с президентом Вучичем в рамках раздельных переговоров. Общей встречи не было. Мы пытались найти решение или хотя бы путь вперед", - заявил Боррель, после чего перечислил озвученные ЕС требования к обеим сторонам, выразив надежду, что оба лидера "поняли ситуацию" и "необходимость проведения новых [муниципальных] выборов [в сербских анклавах]".

Боррель добавил, что Вучич и Курти "находятся в очень разных обстоятельствах", он не стал отвечать на вопросы журналистов.