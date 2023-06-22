Моди заявил об избавлении Индии и США от предрассудков в оборонном сотрудничестве

По словам премьер-министра Индии, тесное оборонное сотрудничество с США отражает взаимное доверие и общие стратегические приоритеты

ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. Индия и США, договорившись о совместной разработке и производстве вооружений, избавились от предрассудков в двустороннем оборонном сотрудничестве. Об этом в четверг заявил премьер-министр республики Нарендра Моди.

"Тесное оборонное сотрудничество США и Индии отражает взаимное доверие и общие стратегические приоритеты. Избавившись от старых предрассудков, сегодня мы достигли таких отношений, при которых происходит передача технологий, ведутся совместные разработки и производство", - заявил Моди на пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Джо Байденом.

В частности, он напомнил, что американская компания General Electric и индийский оборонный концерн Hindustan Aeronautics Limited в ходе визита Моди подписали меморандум о взаимопонимании по совместному производству турбореактивных двигателей GE-414 в Индии. Двигатели предназначены для индийского легкого боевого самолета Tejas.

"Принятое General Electric решение производить двигатели в Индии с передачей технологий - это эпохальное событие. Это также создает новые рабочие места в обеих странах. Это придаст нашему оборонному сотрудничеству новое качество в будущем", - заявил Моди.

Правительство Моди в оборонных контрактах с зарубежными фирмами регулярно настаивает на переносе в Индию части производства закупаемых вооружений и передаче технологий, чтобы развивать оборонный комплекс в стране. Многие страны, в том числе США, неохотно идут на такие условия.