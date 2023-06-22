22 июня, 18:56,
обновлено 22 июня, 19:10

США хотят создать в Индии хаб для ремонта своих военных самолетов и кораблей

В Вашингтоне заявили о планах оказать Нью-Дели поддержку в создании соответствующей инфраструктуры

ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты рассчитывают создать в Индии хаб для обслуживания и ремонта своих военных кораблей и самолетов. Об этом сообщил в четверг на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Министерства обороны США Патрик Райдер, комментируя новые договоренности по военно-техническому сотрудничеству между Вашингтоном и Нью-Дели.

"Цель тут заключается в том, чтобы сделать Индию логистическим хабом для Соединенных Штатов и других партнеров в регионах Индийского и Тихого океанов. И мы намерены поддержать Индию в создании инфраструктуры для ремонта и обслуживания самолетов и кораблей", - заявил официальный представитель Пентагона. 

Теги:
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