Госдеп: Киев и члены НАТО согласны, что вступление в альянс во время конфликта невозможно

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дуглас Джонс анонсировал коллективное заявление в поддержку Украины на саммите в Вильнюсе

ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. Участники саммита НАТО в Вильнюсе намерены заявить, что, хотя сейчас вступление Украины в НАТО невозможно, Киев получит поддержку альянса для проведения реформ, требуемых для присоединения в будущем. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дуглас Джонс на слушаниях комитета по международным делам Палаты представителей Конгресса США.

"На саммите в Вильнюсе мы хотим выступить с коллективным заявлением в поддержку Украины. Думаю, нам это удастся. Союзники подтвердят заявление саммита в Бухаресте о том, что Украина станет членом НАТО, но по некоторым важным направлениям мы готовы пойти и дальше", - сказал он.

"Во-первых, это увеличение невоенной помощи по линии НАТО. Во-вторых, мы прорабатываем беспрецедентный пакет долгосрочной поддержки, - продолжил он. - Он покажет, что НАТО готова поддерживать Украину в долгосрочной перспективе. Целью этой долгосрочной помощи будет подготовка Украины к членству в НАТО в будущем за счет проведения программы реформ и достижения стандартов НАТО".

Джонс указал, что альянс также "готовится повысить уровень партнерства с Украиной за счет создания нового консультативного органа: Совета НАТО - Украина, в котором Украина будет работать на равных основаниях с союзниками по развитию политического диалога, а также украинских евроатлантических амбиций".

"Украина и все союзники согласны, что Украина не может присоединиться к альянсу во время активной фазы конфликта. Однако НАТО может предоставить Украине долгосрочную поддержку, которая нужна для продвижения реформ, чтобы она была готова присоединиться к альянсу, когда позволят условия", - подытожил Джонс.