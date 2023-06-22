Моди заявил, что в Индии нет места для дискриминации религиозных меньшинств

По словам премьер-министра страны, "преимущества, предоставляемые правительством Индии, доступны для всех ее граждан"

ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. В Индии нет места для дискриминации по кастовому или религиозному признаку. Об этом заявил в четверг индийский премьер-министр Нарендра Моди на совместной пресс-конференции в Белом доме по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом.

"Как сказал президент Байден, демократия заложена в ДНК, в душе Индии и США. Мы живем этим и это прописано в нашей конституции. Преимущества, предоставляемые правительством Индии, доступны для всех ее граждан", - сказал премьер, отвечая на вопрос о том, обсуждали ли стороны на переговорах обвинения в адрес индийских властей о дискриминации религиозных меньшинств.

"Таким образом, не возникает вопроса о дискриминации по признаку касты, вероисповедания, пола или религии", - добавил глава индийского правительства.