На судостроительном заводе в Варне заложили новый корабль для болгарских ВМС

В июне 2022 года на заводе был заложен корабль "Храбрый"

СОФИЯ, 22 июня. /ТАСС/. Многофункциональный модульный патрульный корабль "Смелый" для нужд ВМС Болгарии заложили в четверг на судостроительном заводе "Дельфин" в Варне. В торжественной церемонии принял участие министр обороны Тодор Тагарев, сообщает пресс-служба военного ведомства.

"Реализация проекта строительства многофункциональных кораблей придаст болгарским ВМС новый, более современный облик. С учетом состояния региональной безопасности и нарушенного военно-стратегического баланса в Черном море защита национальных интересах в морской территориальной зоне является одной из первостепенных и комплексных задач государственного управления", - заявил Тагарев.

В июне 2022 года на заводе в Варне был заложен корабль "Храбрый". "Храбрый" будет введен в строй в 2025 году, "Смелый" - в конце 2026 года.

Новые корабли длиной 90 м и водоизмещением 2 300 тонн будут располагать интегрированной системой ведения боевых действий, что даст возможность эффективно действовать против наземных, воздушных, подводных и надводных целей, выполняя задачи в рамках НАТО и ЕС.

На строительство двух многофункциональных кораблей из бюджета страны выделено 984 млн левов (около €492 млн).