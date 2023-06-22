22 июня, 19:22

ОЗХО ожидает, что США завершат уничтожение своих запасов химоружия в ближайшие недели

Соединенные Штаты объявили о завершении работ по уничтожению на заводе близ Пуэбло

ГААГА, 22 июня. /ТАСС/. ОЗХО рассчитывает, что США завершат уничтожение своих последних запасов химического оружия в ближайшие недели. Об этом говорится в сообщении организации в Twitter, опубликованном в четверг по случаю завершения американскими властями работ по ликвидации отравляющих веществ на одном из двух оставшихся объектов.

"Соединенные Штаты объявили о завершении работ по уничтожению на заводе близ Пуэбло (штат Колорадо), - отметили в ОЗХО. - Ожидается, что в ближайшие недели будут уничтожены и последние запасы химического оружия на объекте в Блю-Грассе (штат Кентукки)".

США являются единственной страной - участницей Конвенции о запрещении химического оружия, обладающей запасами отравляющих веществ. Россия, обладавшая самыми большими запасами (около 40 тыс. тонн), досрочно завершила их уничтожение в 2017 году, что подтверждено ОЗХО. Запасы США на момент присоединения к конвенции оценивались в 31,5 тыс. тонн. 

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