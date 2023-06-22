Европейская компания MBDA представила проект ракеты против гиперзвуковых целей

Разработанная консорциумом система должна поступить на вооружение в 2035 году

ЛЕ-БУРЖЕ, 22 июня. /ТАСС/. Европейский производитель и разработчик ракетных систем MBDA представил проект перспективной ракеты Aquila, предназначенной для уничтожения гиперзвуковых целей. Об этом сообщила в четверг пресс-служба компании-производителя.

"Противовоздушная оборона ставит перед собой все более сложные задачи в связи с быстро растущими и сложными угрозами, включая гиперзвуковые ракеты, для борьбы с которыми необходимы специальные решения по перехвату. <...> Aquila станет центральным элементом вклада европейских государств в миссию защиты населения и вооруженных сил", - говорится в заявлении компании.

Эта ракета разрабатывается в рамках более масштабной европейской программы HYDIS (HYpersonic Defense Interceptor, "Перехватчик гиперзвуковой обороны"), над которой помимо MBDA работают еще 19 компаний и 30 субподрядчиков из 14 европейских стран. В компании подчеркивают, что уже пять лет ведут разработку решений для обороны против гиперзвуковых угроз, опираясь на опыт, полученный при создании противовоздушных ракет Aster.

По данным телеканала BFM, Еврокомиссия должна одобрить выделение €80 млн на эту программу. На исследования концепции и определение характеристик будущей ракеты отводится три года. Разработанная консорциумом система должна поступить на вооружение в 2035 году.

Международный аэрокосмический салон в 54-й раз открылся в аэропорту Ле-Бурже близ Парижа после четырехлетнего перерыва из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. С 19 по 25 июня салон примет 304 делегации из 98 стран, на нем будет представлено 150 летательных аппаратов. Организаторы ожидают, что за это время выставку посетят более 300 тыс. гостей, в том числе 140 тыс. профессионалов, для которых зарезервированы первые четыре дня выставки.