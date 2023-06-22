Шарль Мишель обсудил с Ли Цяном изменение климата и финансовые проблемы

Глава Евросовета назвал Евросоюз и Китай важными торговыми партнерами

БРЮССЕЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. Глава Евросовета Шарль Мишель провел встречу с премьером Госсовета КНР Ли Цяном на полях саммита по новому глобальному финансовому пакту в Париже и обсудил вопросы глобального изменения климата и проблемы снижения долгового бремени развивающихся государств. Об этом Мишель написал в четверг в Twitter.

"ЕС и Китай - это важные торгово-экономические партнеры. [Я] провел открытую и конструктивную встречу с премьером Ли Цяном по всему спектру наших отношений. ЕС продолжает работать с Китаем по ответу на глобальное изменение климата и вопросам снижения долгового бремени. Отношения ЕС и Китая будут обсуждаться на следующем саммите ЕС [в Брюсселе 29-30 июня]", - написал он.

Во вторник Еврокомиссия опубликовала первую стратегию экономической безопасности ЕС, направленную на экономическое сдерживание России и Китая. В ней идет речь о снижении рисков отношений ЕС с Китаем, о необходимости "перебалансировки" торговли, контроля инвестиций и ограничения экспорта высоких технологий в КНР. Именно обсуждение этого документа станет одним из ключевых элементов дискуссии лидеров ЕС на саммите в Брюсселе.