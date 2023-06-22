Байден и Моди выразили обеспокоенность конфликтом на Украине

Президент США и премьер-министр Индии призвали к уважению международного права и принципов Устава ООН, а также пообещали и дальше оказывать Украине гуманитарную помощь

ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден и премьер-министр Индии Нарендра Моди глубоко обеспокоены конфликтом на Украине, Вашингтон и Нью-Дели призывают в этой кризисной ситуации придерживаться принципов Устава ООН, а также суверенитета и территориальной целостности. Об этом говорится в совместном заявлении правительств США и Индии, которое было принято в четверг по итогам двусторонних переговоров на высшем уровне.

"Президент Байден и премьер-министр Моди выразили глубокую обеспокоенность конфликтом на Украине и скорбь по поводу [его] ужасающих и трагических гуманитарных последствий. Лидеры подчеркнули серьезные и расширяющиеся последствия войны для глобальной экономической системы, в том числе для продовольственного, топливного и энергетического сектора, а также для критически важных цепочек поставок. Они призвали к более серьезным усилиям, направленным на смягчение последствий войны, особенно в развивающемся мире", - отмечается в документе, текст которого распространила пресс-служба Белого дома.

"Обе страны также пообещали продолжать оказывать гуманитарную помощь народу Украины. Кроме того, они призвали к уважению международного права, принципов Устава ООН, территориальной целостности и суверенитета. Обе страны согласились с важностью постконфликтного восстановления на Украине", - указывается в заявлении.

Моди находится в США с государственным визитом.