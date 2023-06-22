Лула да Силва призвал промышленно развитые страны "заплатить по историческим долгам"

Президент Бразилии возложил на эти страны вину за загрязнение окружающей среды

ПАРИЖ, 22 июня. /ТАСС/. Развитые страны несут основную историческую ответственность за загрязнение окружающей среды и должны компенсировать ущерб, нанесенный планете в результате промышленной революции. С таким заявлением выступил в четверг президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

"Не африканские народы загрязняли мир, не латиноамериканцы загрязняли мир. Правда в том, что на протяжении последних 200 лет планету загрязняли те, кто осуществил промышленную революцию. И потому они должны оплатить свой исторический долг перед планетой Земля", - сказал он, выступая на музыкальном фестивале Power Our Planet: Live in Paris во французской столице.

Ранее Лула да Силва неоднократно заявлял, что борьба с изменениями климата станет одним из наиболее приоритетных направлений работы его правительства. В частности, он обещал усилить борьбу с преступлениями в природоохранной сфере, которым, по его оценкам, попустительствовало правительство экс-президента Жаира Болсонару. Кроме того, социалист регулярно напоминает о том, что на климатической конференции в Копенгагене в 2009 году развитые страны пообещали начиная с 2020 года выделять развивающимся государствам по $100 млрд в год на борьбу с последствиями изменений климата. Однако фактически это обязательство так и не было реализовано.