Главу оппозиционного грузинского телеканала освободили из тюрьмы после помилования

Президент страны Саломе Зурабишвили не стала объяснять, почему решила помиловать осужденного

ТБИЛИСИ, 22 июня. /ТАСС/. Основатель и гендиректор грузинского оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия покинул тюрьму после того, как его помиловала президент Грузии Саломе Зурабишвили. Кадры транслируют в прямом эфире местные телеканалы.

Гварамия вышел из тюрьмы города Рустави ровно в полночь по местному времени (23:00 мск) под аплодисменты встретивших его членов семьи и коллег. К пенитенциарному учреждению пришли также представители оппозиционной партии "Единое национальное движение".

В четверг вечером на специальном брифинге Зурабишвили заявила, что подписала акт о помиловании Гварамии. Президент добавила, что не собирается объяснять, почему приняла такое решение, так как помилование является ее дискреционным правом.

Тбилисский городской суд в мае 2022 года приговорил Гварамию к 3 годам и 6 месяцам тюрьмы за растрату средств телеканала "Рустави-2", связанную с покупкой автомобиля Porsche стоимостью €76,7 тыс.. Обвинения Гварамии, который ранее возглавлял "Рустави-2", были предъявлены в августе 2019 года. Прокуратура Грузии обвинила его в умышленном причинении денежного ущерба в размере более 6 млн лари (более $2 млн) телекомпании. В деле было несколько эпизодов, в том числе покупка автомобиля с помощью доверенного лица Зураба Гумбаридзе, который сейчас является генеральным директором телекомпании "Формула".

Тбилисский апелляционный суд 2 ноября 2022 года оставил в силе приговор суда низшей инстанции. Верховный суд Грузии 19 июня 2023 года не принял в производство кассацию адвокатов Гварамии.

Гварамия возглавлял "Рустави-2" в 2012-2019 годах. В июле 2019 года его уволил владелец телеканала Кибар Халваши. В 2019 году он основал оппозиционный телеканал "Мтавари архи" и возглавлял его до того, как оказался в тюрьме. Также Гварамия был адвокатом экс-президента Грузии Михаила Саакашвили после того, как бывший глава государства тайно прибыл в страну в 2021 году и был задержан.