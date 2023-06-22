Спикер парламента Молдавии заявил, что народу нужно расстаться "с иллюзией о дружбе" с РФ

Игорь Гросу обвинил руководство России в том, что оно "мешает процессу евроинтеграции Молдавии"

КИШИНЕВ, 22 июня. /ТАСС/. Глава парламента Молдавии и председатель правящей Партии действия и солидарности Игорь Гросу заявил, что жители республики должны расстаться "с иллюзией о тысячелетней дружбе с Россией".

"Гражданам надо выйти из иллюзии, что у нас была тысячелетняя дружба с Российской Федерацией", - сказал Гросу в четверг вечером в эфире телеканала Jurnal TV. По его утверждению, в России Молдавию "никогда не уважали". Он также обвинил руководство России в том, что оно "мешает процессу евроинтеграции Молдавии".

Гросу поддержал идею, высказанную депутатами его партии, о необходимости сократить число российских дипломатов в Кишиневе. "Подождем оценок, которые даст министерство иностранных дел. Тогда и обсудим конкретное предложение на этот счет", - уточнил Гросу.

Отношения между Кишиневом и Москвой похолодели после избрания президентом республики Майи Санду в 2020 году. После выборов она заявила, что планирует отправиться с визитом в Москву, чтобы обсудить важные проблемы двусторонних отношений. Среди них она назвала экспорт молдавской продукции, поставки газа, а также поддержку сотен тысяч молдавских граждан, которые работают в России. Однако визит так и не состоялся, руководство Молдавии стало игнорировать встречи в рамках СНГ, а с началом спецоперации на Украине заняло сторону Запада и начало резко критиковать Москву. С 2022 года в республике запрещено вещание некоторых российских СМИ, создается национальный центр по борьбе с "пропагандой", в которой Кишинев неоднократно обвиняет Москву. Диалог между государствами поддерживается на уровне посольств.

Между тем опубликованный накануне опрос молдавской социологической компании Intellect Group показал, что большинство граждан Молдавии (57%) не одобряет курс властей на ухудшение отношений с Россией. Поддерживают ухудшение отношений с РФ 16,4% опрошенных, остальные не ответили на этот вопрос.